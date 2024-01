Apotheker-Nachwuchs auch in RLP dringend gesucht

Wie kann man mehr junge Leute für die Arbeit in der Apotheke gewinnen? In Berlin wurde eine neue Nachwuchskampagne vorgestellt. Eine Apotheke in Bechhofen nahe der Grenze zum Saarland musste wegen Personalmagels schließen. Viele junge Leute zieht es in die Pharma-Industrie. Denn dort wird besser bezahlt.