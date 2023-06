per Mail teilen

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) hat Politik und Krankenkassen einen "Sparwahn" bei der Arzneimittelversorgung vorgeworfen. Die derzeitigen Arzneimittellieferengpässe bedeuteten für die Apotheken viel Mehrarbeit, die aber nicht zusätzlich vergütet werde. Am 14. Juni planen viele Apotheker ihre Geschäfte aus Protest zu schließen, auch in Rheinland-Pfalz. Notdienstapotheken sollen an diesem Tag die Versorgung aufrechterhalten.