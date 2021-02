Zum zweiten Mal während des aktuellen Corona-Lockdowns werden in rheinland-pfälzischen Apotheken kostenlose FFP2-Masken verteilt. Der Andrang verspricht um ein vielfaches höher zu werden.

Nach Ausgabe der ersten Charge von Schutzmasken vom 15. Dezember bis zum 6. Januar ist das Tragen von Schutzmasken an vielen Orten, etwa im öffentlichen Verkehr und in Geschäften, zur Pflicht geworden. Der Grund ist vor allem die Unsicherheit bezüglich der Virusmutationen.

Die Notwendigkeit für den Einzelnen genügend Masken griffbereit zu haben, ist somit deutlich angestiegen. Aus diesem Grund rechnen die Apotheken im Land mit langen Schlangen bei der Ausgabe.

Die Anspruchsberechtigten sind diesmal Bezieher von Grundsicherung und Risikopatienten. Sie wurden im Vorfeld mit einem Brief von den Krankenkassen und Krankenversicherungen informiert. Mit diesem Brief und dem Personalausweis können zehn Masken dann in einem festgelegten Zeitraum in Apotheken abgeholt werden.

Apothekenverband: "Große logistische Herausforderung"

Die erste Ausgabe-Welle, bei der Bürger jeweils drei Schutzmasken erhielten, sei in der ersten Januarwoche ausgelaufen, sagte der Sprecher des Apothekerverbandes Rheinland-Pfalz, Frank Eickmann.

Die landesweit knapp 1.000 Apotheken seien "auf die erneute Welle der Maskenabgabe vorbereitet", sagte der Verbandssprecher weiter. Nach wie vor sei die Verteilung der Masken eine "große logistische Herausforderung".

Die Apotheken müssten die Masken auf dem freien Markt bestellen. Vor allem beim Start der Ausgabe Mitte Dezember war es zu großem Andrang bei den Apothekern gekommen. Eickmann ging davon aus, dass in Rheinland-Pfalz bereits zwischen zwei und vier Millionen Masken ausgegeben worden seien.