In den Apotheken in Rheinland-Pfalz türmen sich die Grippeimpfstoffdosen - und das, obwohl in der vergangenen Saison so viele Menschen wie noch nie geimpft werden wollten. Die Schuld sehen die Apotheker bei der Bundesregierung.

"In vielen Apotheken liegt noch Impfstoff, den wir gut im November hätten gebrauchen können", sagte Frank Eickmann, Sprecher des Apothekerverbands Rheinland-Pfalz, am Donnerstag. Demnach kamen notwendige Nachlieferungen, mit denen die große Nachfrage der vergangenen Saison bedient werden sollte, teilweise erst Mitte Dezember an. "Mitte November hatten wir genug Patienten, aber keinen Impfstoff und im Dezember genug Impfstoff, aber keine Patienten mehr, die sich impfen lassen wollten", so Eickmann weiter. Die Nachfrage nach Grippeimpfungen sei in der vergangenen Saison so hoch wie noch nie gewesen. Nachlieferungen erst im Dezember angekommen Die Vorbestellungen, die die Apotheker zu Beginn des Jahres auf Basis des geschätzten Bedarfs der Ärzte noch vor Beginn der Corona-Pandemie getätigt hatten, waren demnach Mitte November vollständig verimpft. Die Nachlieferungen der vom Bundesgesundheitsministerium organisierten nationalen Impfstoffreserve wurden laut Eickmann jedoch erst zwischen Anfang und Mitte Dezember an die Apotheken ausgeliefert - und damit nicht rechtzeitig, da die Nachfrage zu diesem Zeitpunkt bereits wieder zurückgegangen war. Apotheken müssen Vernichtung bezahlen "Die Impfportionen haben den Markt ein Stück weit zu spät erreicht." Woran die späte Auslieferung gelegen habe, sei nicht bekannt, sagte Eickmann. Die finanzielle Last für die nun wohl überflüssigen Impfdosen haben laut Eickmann die Apotheker im Land zu tragen. Dosen, die nicht verimpft würden, müssten vernichtet werden. Die regelmäßigen Grippevirusmutationen machen demnach die Produktion immer neuer Impfstoffe notwendig. Eine Dosis kostet nach Angaben des Landesverbandes rund 20 Euro.