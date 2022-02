Es fehlt in vielen Apotheken an Platz und Personal

per Mail teilen

Die Impfung gegen Corona ist seit Dienstag auch in Apotheken in Rheinland Pfalz möglich - allerdings impfen nur wenige Apothekerinnen und Apotheker. Nach Angaben der Landesapothekerkammer bieten knapp 70 der insgesamt über 900 Apotheken im Land die Impfung an. Viele verzichten darauf, weil ihnen Personal und Platz fehlen.