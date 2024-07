per Mail teilen

Der Apollofalter ist bedroht, besonders der Mosel-Apollofalter, eine Unterart. Es gibt ihn nur noch an wenigen Stellen an der Mosel. Bei einem Treffen von Naturschützern, Winzern und der Landespolitik ging es am Dienstag darum, wie der Falter gerettet werden kann, ohne den Weinbau einzuschränken.