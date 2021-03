per Mail teilen

Die meisten Krankmeldungen wegen Corona gab es 2020 in Rheinland-Pfalz nach Angaben der AOK-Gesundheitskasse im Bereich Schulen und Kitas, der Medizin und der Pflege.

Die AOK hat den Zeitraum März bis Dezember 2020 unter die Lupe genommen. In dieser Zeit waren 9.364 Beschäftigte mit einer Covid-19-Diagnose krank geschrieben. Das ist eine Quote von 1,7 Prozent der AOK-Versicherten. Die Gesundheitskasse teilte mit, bei einzelnen Berufsgruppen sei der Krankenstand aber doppelt so hoch gewesen.

Soziale Berufe in der Rangliste weit oben

Beschäftigte mit vielen Kontakten zu anderen Menschen seien stärker von Covid-19 betroffen als andere Berufsgruppen. In Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen zur Kinderbetreuung habe die Arbeitsunfähigkeitsquote bei 3,9 Prozent gelegen. "Tätigkeiten, die eher im Homeoffice oder im Freien ausgeübt werden, waren dagegen mit einem niedrigeren Infektionsrisiko verbunden", sagte Udo Hoffmann, Beauftragter des Vorstandes der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland.

Auch im Einzelhandel haben demnach Beschäftigte mit besonders viel Kundenkontakt, also zum Beispiel Kassierer an der Supermarktkasse, ein höheres Risiko sich anzustecken. An der Kasse lag die Arbeitsunfähigkeitsquote mit knapp zwei Prozent etwas über dem Durchschnitt.

Höchster Corona-Krankenstand im November

Wie das Coronavirus die Bevölkerung in Wellen erfasst habe, sei auch am Verlauf der Krankmeldungen zu beobachten gewesen. Im April 2020 habe die AOK einen ersten Höhepunkt der Krankmeldungen wegen bestätigter Corona-Infektionen registriert, der in den Sommermonaten abgeflacht und im November mit 556 Krankschreibungen bei der AOK-Rheinland-Pfalz seinen Höhepunkt erreicht habe.

2020 ohne erhöhten Krankenstand im Fünf-Jahres-Vergleich

Dennoch lag der Krankenstand nach Angaben der AOK deutlich unter dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Durch die strengen Hygieneregeln habe es beispielsweise weniger Grippefälle gegeben. Die Daten zeigten aber auch, dass die Versicherten mit der Möglichkeit, sich telefonisch krankschreiben zu lassen, verantwortungsvoll umgegangen seien, so die AOK.