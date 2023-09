Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:54 Uhr Nach Fall in Edenkoben: ADD weist Schulen in RLP auf Anwesenheitskontrollen hin Nach der Entführung und dem Missbrauch einer Schülerin aus Edenkoben in der vergangenen Woche weist die Aufsichtsbehörde ADD die Schulen in Rheinland-Pfalz auf die vorgeschriebenen Anwesenheitskontrollen hin. Man werde jetzt mit den Schulen über Abläufe und Strukturen sprechen, teilte die ADD auf Anfrage mit. In Edenkoben war am Tag der Entführung um kurz nach 8 Uhr festgestellt worden, dass die Schülerin fehlt. Der Vater wurde informiert, der die Polizei alarmierte. Alle Schulen sind laut rheinland- pfälzischer Schulordnung verpflichtet, vor Unterrichtsbeginn die Anwesenheit zu überprüfen. Eltern müssen der Schule vor 8 Uhr melden, wenn ihre Kinder nicht kommen. Fehlt ein Schüler, wird dem nachgegangen. Der Direktor des Ludwigshafener Carl-Bosch-Gymnasiums sagte dem SWR, an manchen Tag telefoniere das Sekretariat bis zu 20 Schülern hinterher. Notfalls werde den ganzen Vormittag nach ihnen gesucht. Dieses Kontrollsystem sei gut und funktioniere, sagte der Direktor. Über dieses Thema berichtete SWR 1 RP am 18. September 2023 um 19 Uhr.

9:36 Uhr Neue Selbsthilfegruppe für Flut-Betroffene an der Ahr Im Ahrtal soll es in Zukunft eine neue Selbsthilfegruppe geben, die Menschen dabei hilft, ihre Erlebnisse der Flutnacht zu verarbeiten. Die Gruppe soll am Dienstagabend gegründet werden. SWR-Reporter Johannes Baumert berichtet.

9:25 Uhr Landesfeuerwehrverband fordert klare Vorgaben zum Löschen von E-Autos Der Präsident des Rheinland-Pfälzischen Feuerwehrverbandes, Frank Hachemer, fordert von der Autoindustrie klare Vorgaben, wie Feuerwehrleute E-Autos löschen sollen. Hachemer sagte, die Batterien der Fahrzeuge müssten mit dem Löschwasser direkt erreichbar sein. Nach Hachemers Angaben können die Akkus von Elektroautos nur dauerhaft gelöscht werden, wenn sie auf Temperaturen unter 60 Grad gekühlt werden. Dafür brauche man sehr große Mengen an Löschwasser. Die Feuerwehren könnten aber nicht überall an Wasser aus dem öffentlichen Netz kommen - vor allem außerhalb von Ortschaften oder auf Autobahnen gebe es keine Hydranten. Das sei ein Problem. Bisher sei auch nicht geregelt, wie das kontaminierte Löschwasser entsorgt werden soll. Frank Hachemer appelliert an die Autoindustrie für entsprechende Vorgaben zu sorgen, damit Feuerwehrleute auch im Land besser geschult werden können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Koblenz am 19. September 2023 um 8:30 Uhr.

8:38 Uhr Stadtrat Ludwigshafen beschließt Helmut-Kohl-Allee Der Stadtrat in Ludwigshafen hat neben den höheren Gebühren für das Anwohnerparken gestern Abend auch den Bau einer Straße mit bis zu acht Spuren beschlossen, die nach dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl benannt wird. Die Helmut-Kohl-Allee soll ebenerdig verlaufen und bis 2031 die marode Hochstraße Nord ersetzen, die abgerissen wird. SWR-Reporter Wolfgang Kessel berichtet.

7:37 Uhr Das Deutschlandticket könnte offenbar 10 Euro teurer werden Das Deutschlandticket könnte im nächsten Jahr teurer werden. Das hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) mitgeteilt und beruft sich auf die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe. Diese habe errechnet, dass es über vier Milliarden Euro kosten würde, um den aktuellen Preis von 49 Euro pro Monat zu halten. SWR-Redakteur Ronald Lässig berichtet:

7:23 Uhr 📜 Der 19. September...eine Zeitreise! 2022: Mit einem der größten Staatsbegräbnisse der Geschichte nimmt die Welt Abschied von der Queen. Die britische Königin Elizabeth II. war am 8. September mit 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral gestorben. Mit einem der größten Staatsbegräbnisse der Geschichte nimmt die Welt am 19. September 2022 Abschied von der Queen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Danny Lawson 2021: Auf der spanischen Kanareninsel La Palma bricht ein Vulkan aus, der wochenlang Asche, Rauch und Lava ausstößt. Auf dem Weg zum Meer begraben Lavaströme Hunderte Häuser. Tausende Menschen, darunter auch Touristen, werden in Sicherheit gebracht. Immer wieder erschüttern Erdbeben die Insel. 1983: Die Karibik-Inseln St. Kitts und Nevis werden unabhängig. Sie standen seit 1623 unter britischer Herrschaft. 1893: In der britischen Kolonie Neuseeland erhalten die Frauen erstmals das aktive Wahlrecht. Damit gehört Neuseeland zu den Pionieren des Frauenwahlrechts. 1783: Die Brüder Montgolfier lassen in Paris den ersten Heißluftballon "mit Besatzung" aufsteigen. An Bord sind ein Huhn, eine Ente und ein Schaf. Sie überstehen den mehrminütigen Flug unbeschadet.

7:08 Uhr EIL: Polizei geht gegen mutmaßliche Mitglieder des rechtsextremistischen Vereins "Hammerskins Deutschland" vor - auch in RLP Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den rechtsextremistischen Verein "Hammerskins Deutschland" und seine regionalen Ableger sowie die Teilorganisation "Crew 38" verboten. Das Bundesinnenministerium teilte mit, dass Einsatzkräfte der Polizei am frühen Morgen Wohnungen von 28 mutmaßlichen Mitgliedern des Vereins in zehn Bundesländern durchsuchten. Unter anderem auch in Rheinland-Pfalz. Über dieses Thema berichtete SWR 3 am 19. September 2023 um 7 Uhr.

7:00 Uhr Festnahme nach Messerstichen an der Mosel Die Polizei hat nach dem Messerangriff auf einen Mann in Alf an der Mosel einen Verdächtigen festgenommen. Es soll sich um einen 26 Jahre alten Mann aus dem Kreis Cochem-Zell handeln. Die Staatsanwaltschaft ermittle gegen ihn wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung, heißt es von der Polizei. Der Mann stehe im Verdacht, in der Nacht zum Freitag nahe des Schwimmbads in Alf auf einen 21-Jährigen eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt zu haben. Danach soll er dessen Mobiltelefon und die Autoschlüssel gestohlen haben. Das Opfer ist laut Staatsanwaltschaft inzwischen außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Das Motiv der Tat ist noch unklar. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Koblenz am 19. September 2023 um 6:30 Uhr.

6:41 Uhr Ukraine: Verteidigungsminister treffen sich erneut auf US-Airbase Ramstein Ohne den an Corona erkrankten Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) trifft sich heute die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe erneut auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Es geht um weitere Hilfen für die Ukraine im Kampf gegen Russland, das einen Angriffskrieg gegen das Land führt. Ukraine-Kontaktgruppe trifft sich erneut auf US-Airbase Ramstein

6:15 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt In München wird ein "Zentrum für jüdisches Leben" eingeweiht. Zugleich eröffnet die Konferenz der Europäischen Rabbiner ihren neuen Hauptsitz in der Stadt. Die Konferenz vertritt die größten jüdischen Gemeinden Europas. Bislang hatte sie ihren Sitz in London. In Frankfurt wird die Shortlist für den diesjährigen Deutschen Buchpreis veröffentlicht. In dieser letzten Runde werden sechs Romane nominiert. In New York beginnt die Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Das größte diplomatische Treffen der Welt dauert bis zum 26. September. Mehr als 140 Staats- und Regierungschefs haben sich als Redner angekündigt. Erstmals seit Beginn des russischen Krieges gegen sein Land soll der ukrainische Präsident Wolodmyr Selenskyi bei den Vereinten Nationen sprechen.

6:07 Uhr 🌦️ Das Wetter für RLP Heute wird es ziemlich sonnig mit Temperaturen bis 23 Grad - allerdings bei sehr böigem Wind. Ob in den nächsten Tagen eher Spätsommer oder eher Herbst wird, weiß SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Video herunterladen (25,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für Rheinland-Pfalz Nach dieser Entscheidung dürfte vielen Menschen in Ludwigshafen an diesem Dienstagmorgen der Kaffee mal so gar nicht schmecken. Das Anwohnerparken in der Stadt wird nach einem Beschluss des Stadtrats um das Sechsfache angehoben. Auf der US-Airbase Ramstein in der Pfalz treffen sich die Verteidigungsminister verschiedener Nationen zum fünften Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe. Unter anderem wird US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erwartet. Sein deutscher Amtskollege, Boris Pistorius (SPD), kann kurzfristig nicht an dem Treffen teilnehmen. Der Minister hat Corona. In Brüssel findet eine auswärtige Sitzung des rheinland-pfälzischen Ministerrats mit dem saarländischen Kabinett statt. Thema ist unter anderem die grenzüberschreitende Wasserstoff-Wirtschaft. Der Prozess wegen des mutmaßlich rechtsextremen Brandanschlags auf eine Asylbewerberunterkunft in Saarlouis mit einem Toten im Jahr 1991 wird am Landgericht Koblenz fortgesetzt. Der 27-jährige Asylbewerber Samuel Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana war damals infolge des Feuers gestorben. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, den Brand aus rassistischer Gesinnung gelegt zu haben.