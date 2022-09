Am Bundesparteitag der CDU in Hannover nehmen am Freitag und Samstag 87 Delegierte aus Rheinland-Pfalz teil. Das hat die Landes-CDU mitgeteilt. Den Christdemokraten aus Rheinland-Pfalz ist es ein besonderes Anliegen über die Themen verpflichtendes Gesellschaftsjahr, die Gleichberechtigung von Frauen in der Partei und die Anerkennung der Lesben und Schwulen als Vereinigung zu debattieren.