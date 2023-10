SWR-Korrespondent: "Kanzler stand unter dem Eindruck seines Israelbesuchs"

In Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz nehmen Antisemitismus und Gewaltverherrlichung seit dem Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel zu. Der Publizist Michel Friedman sprach von einem Offenbarungseid eines Staates, wenn Juden nicht überall im Land sicher leben könnten. SWR-Hauptstadtkorrespondent Axel Primavesi berichtet, was Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstagmorgen in seiner Regierungserklärung dazu gesagt hat.