Fälle von Antisemitismus haben in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, so Verfassungsschutzpräsident Elmar May im SWR. Von 2022 auf 2023 sei die Zahl um mehr als das Dreifache gestiegen. Zudem sei seit dem Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023 ein deutlicher Anstieg zu beobachten. Daher sei es um so wichtiger, aufzuklären.