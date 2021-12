Tausende demonstrieren in RLP gegen Corona-Politik

per Mail teilen

Etwa 8.000 Menschen haben am Montagabend in rund 80 Orten in Rheinland-Pfalz gegen die geltenden Corona-Maßnahmen demonstriert. Viele der Veranstaltungen waren nicht angemeldet. "Die Polizei ist im Dauerstress", sagt der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, zu den Protesten.