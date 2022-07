per Mail teilen

"Mit dem Krieg in der Ukraine wächst die Angst vor einem Atomkrieg". Das sagt die Internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung. Sie hat deswegen zu Protesten am Fliegerhorst Büchel in der Eifel aufgerufen. Dieser gilt als mögliches Ziel eines nuklearen Angriffs, weil dort US-Atomwaffen vermutet werden und der Standort aufgerüstet werden soll.