Die Grippewelle nimmt seit Jahresbeginn zu, die Fallzahlen in Rheinland-Pfalz steigen. Und Experten gehen von einem weiteren Anstieg der Infektionen aus.

In den vergangenen sieben Tagen (Stand: 18. Januar) seien insgesamt 520 Neuinfektionen übermittelt worden, teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur mit. Das seien knapp 77 Prozent (226 Fälle) mehr als in der Woche davor. Bisher seien in diesem Jahr 1.071 Grippe-Fälle im Land registriert worden.