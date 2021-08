Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den Betroffenen der schweren Unwetter in Rheinland-Pfalz gezielte Unterstützung zugesagt.

Gleichzeitig dankte sie in einer Fernsehansprache im SWR allen Bürgern und Unternehmen, die freiwillig helfen und Hilfe anbieten. Es sei eine verheerende Natur-Katastrophe, wie sie Rheinland-Pfalz noch nicht erlebt habe. Aus allen Teilen Deutschlands komme Unterstützung, ebenso aus dem Ausland und von den US-Streitkräften im Land. Dreyer sagte, diese große Krise könne nur gemeinsam bewältigt werden. So wie auch die Corona Pandemie, auf die sie in ihrer Ansprache ebenfalls eingeht.

Angesichts der Schulferien, die heute in Rheinland-Pfalz beginnen, appellierte sie noch einmal an alle Bürger, sich impfen zu lassen. Dreyer sagte, in Rheinland-Pfalz stiegen die Infektionszahlen derzeit nur langsam an. Doch in den Nachbarländern gingen die Zahlen bereits wieder rapide nach oben. Die Landesregierung setze alles daran, einen schnellen Zugang zur Schutzimpfung zu ermöglichen. Es sei endlich genug Impfstoff für alle da. Zudem sei es noch nie so leicht gewesen eine Impfung zu bekommen.

In der vergangenen Woche hatte die Landesregierung angekündigt, dass von August an in Rheinland-Pfalz Impfungen in den Impfzentren ohne Voranmeldung möglich sein werden.