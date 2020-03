per Mail teilen

Ansprache der Ministerpräsidentin Dreyer zur Lage in Rheinland-Pfalz (mit Gebärdensprache)

Weltweit breitet sich das Coronavirus in sehr großer Geschwindigkeit aus. Auch in Rheinland-Pfalz hat sich in den vergangen zwei Tagen die Anzahl der Infizierten verdreifacht.