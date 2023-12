per Mail teilen

Vor zwei Wochen ist im Westerwald ein 18-Jähriger festgenommen worden. Der Vorwurf: Planung eines rechtsradikal motivierten Anschlags. Der junge Mann ist Schüler an einem Gymnasium in Westerburg. Recherchen von "Report Mainz" zeigen nun, das er offenbar Teil der Neonazi-Szene war. Wie aktiv der Verdächtige in der rechten Szene war, dieser Frage ist SWR-Reporter Philipp Reichert von Report nachgegangen.