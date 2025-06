6:05 Uhr

Gestern war so ein Tag: Wenn du da den falschen Zeitpunkt erwischt hast, um vor die Tür zu gehen, musstest du hinterher die Socken auf der Heizung trocknen. Und heute? Heute bleibt es in Rheinland-Pfalz wechselhaft: Viele Wolken, teils Schauer und besonders im Bergland böiger Wind, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend in der Wetterschau. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad in höheren Lagen und bis zu 22 Grad am Rhein. Also besser nochmals kurz auf das Regenradar schauen, sonst wird das nichts mit den Socken. 😉