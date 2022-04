Anne Spiegel erklärt Rücktritt als Bundesfamilienministerin

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie habe sich aufgrund des politischen Drucks dazu entschieden, teilte die Ministerin mit.

"Ich tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen steht", erklärte Spiegel. Zuvor hatte es heftige Kritik an ihrem Umgang mit der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz im Sommer 2021 gegeben. Spiegel war damals Landesumweltministerin. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Spiegel zehn Tage nach der Flutkatastrophe für vier Wochen in Urlaub gefahren war. In einer persönlichen Erklärung begründete Spiegel dies mit ihrer damals schwierigen familiären Situation.

Ihr Mann hatte demnach 2019 einen Schlaganfall erlitten und seitdem Stress vermeiden müssen. Außerdem habe die Corona-Pandemie bei ihren vier Kindern Spuren hinterlassen. Gleichzeitig wurde Spiegel Spitzenkandidatin der Grünen im dortigen Landtagswahlkampf 2021. Im Januar 2021 übernahm sie zusätzlich zum Amt der Landesfamilienministerin das der Umweltministerin von Rheinland-Pfalz. Dies sei ein Fehler gewesen, sagte Spiegel rückblickend. "Das hat uns als Familie über die Grenzen gebracht." Die Familie habe im Sommer 2021 Urlaub gebraucht.

Kanzler Scholz äußert Respekt für Entscheidung von Anne Spiegel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Spiegels Entscheidung, sich von ihrem Amt zurückzuziehen, mit großem Respekt zur Kenntnis genommen. Der Kanzler habe mit Spiegel im Kabinett eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet, erklärte eine Regierungssprecherin. "Er wünscht ihr nach dieser schweren Zeit für die Zukunft alles Gute." Das gestrige Statement von Spiegel habe den Kanzler auch persönlich bewegt und betroffen gemacht.

Grünen-Spitze hält Spiegels Rücktritt für richtig

Die 41-Jährige scheidet damit rund vier Monate nach der Vereidigung der Bundesregierung aus dem Amt. Die Grünen-Spitze bezeichnete den Rücktritt von Anne Spiegel als richtig. Über ihre Nachfolge solle rasch entschieden werden, so die Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour am Rande einer Klausurtagung in Husum. Nouripour sagte, Spiegel habe gute Arbeit geleistet und jetzt Verantwortung übernommen.

Baldauf: Rücktritt war notwendig

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, bezeichnete den Rücktritt als notwendig: "Jeder weitere Tag im Amt hätte der politischen Kultur geschadet", sagte Baldauf. Spiegels Entschuldigung sei zu spät gekommen. Ihr Auftritt am Sonntag habe erneut deutlich gemacht, wie sehr Spiegel im Ministeramt und mit den damit verbundenen Aufgaben überfordert gewesen sei.

"Überfällig" nannte Stephan Wefelscheid Spiegels Rücktritt. Der Parlamentarischen Geschäftsführer der Freien Wähler erklärte: "Auch nach diesem Schritt von Anne Spiegel bleibt unsere Forderung bestehen, dass auch der rheinland-pfälzische Umwelt-Staatssekretär Erwin Manz zurücktreten muss." Hier sei jetzt Ministerpräsidentin Dreyer gefordert, zu handeln. In der Flutnacht im Juli 2021 habe Manz notwendige Informationen nicht an Dreyer und Innenminister Lewentz weitergegeben.

Oppositionspolitiker hatten auf Spiegels Entlassung gedrängt

Politiker verschiedener Oppositionsparteien in Bund und Land hatten in den vergangenen Tagen Spiegels Rücktritt oder ihre Entlassung als Bundesfamilienministerin gefordert. "Für Frau Spiegel waren Urlaub und das eigene Image wichtiger als das Schicksal der Menschen an der Ahr", hatte etwa CDU-Chef Friedrich Merz kritisiert und Scholz aufgefordert, zu handeln. Auch von der rheinland-pfälzischen CDU, den Freien Wählern und der AfD wurde der Druck zum Schluss immer stärker.

Die drei Oppositionsfraktionen hatten Spiegels Rücktritt schon nach ihrer Aussage im Landtags-Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im März verlangt. Damals ging es noch nicht um den Urlaub. Spiegel war in die Kritik geraten, weil sie sich in einem Kurznachrichten-Wechsel mit ihren Mitarbeitern direkt nach der Flutnacht um ihr politisches Image gesorgt hatte.