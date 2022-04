Reaktionen auf Spiegels Rücktritt: "Betroffen" bis "überfällig"

per Mail teilen

Familienministerin Spiegel kann dem politischen Druck nicht mehr standhalten: Nach Wochen andauernder Rücktrittsforderungen erklärt sie ihren Rückzug. Die Reaktionen bei der Opposition, aber auch bei politischen Freunden lassen nicht lange auf sich warten.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Entscheidung von Familienministerin Anne Spiegel (Grüne), sich von ihrem Amt zurückzuziehen, mit großem Respekt zur Kenntnis genommen. Der Kanzler habe mit Spiegel im Kabinett eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet, erklärte eine Regierungssprecherin. "Er wünscht ihr nach dieser schweren Zeit für die Zukunft alles Gute." Das gestrige Statement von Spiegel habe den Kanzler auch persönlich bewegt und betroffen gemacht.

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich bewegt vom Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel gezeigt. "Anne Spiegel ist durch eine extrem harte, persönlich unglaublich schwere Zeit gegangen", sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines EU-Treffens in Luxemburg. "Mit dem heutigen Tag ist für sie nicht nur politisch, sondern auch persönlich ein Weg beschritten worden, der glaube ich deutlich macht, wie brutal Politik sein kann."

Grünen-Spitze hält Spiegels Rücktritt für richtig

Die 41-Jährige scheidet damit rund vier Monate nach der Vereidigung der Bundesregierung aus dem Amt. Die Grünen-Spitze bezeichnete den Rücktritt von Anne Spiegel als richtig. Über ihre Nachfolge solle rasch entschieden werden, so die Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour am Rande einer Klausurtagung in Husum. Nouripour sagte, Spiegel habe gute Arbeit geleistet und jetzt Verantwortung übernommen.

Baldauf: Rücktritt "notwendig"

Der Vorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, bezeichnete den Rücktritt als notwendig: "Jeder weitere Tag im Amt hätte der politischen Kultur geschadet", sagte Baldauf. Spiegels Entschuldigung sei zu spät gekommen. Ihr Auftritt am Sonntag habe erneut deutlich gemacht, wie sehr Spiegel im Ministeramt und mit den damit verbundenen Aufgaben überfordert gewesen sei.

Grüne in Rheinland-Pfalz: Schritt verdient "Respekt"

Die rheinland-pfälzischen Grünen äußerten ihr Bedauern über den Rücktritt. Die Landesvorsitzenden Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes erklärten, Spiegel habe in Rheinland-Pfalz in den vergangenen 12 Jahren herausragende politische Arbeit geleistet. "Die Grünen-Erfolge der letzten Jahre, wie die enormen klimapolitischen Ziele im aktuellen Koalitionsvertrag, sind nicht zuletzt ihr zu verdanken."

Auch die rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz und Klimaschutzministerin Katrin Eder (beide Grüne) haben den Rücktritt ihrer Amtsvorgängerin ausdrücklich bedauert. "Der Schritt, den Anne Spiegel heute gegangen ist, verdient Respekt", sagte Binz. Eder teilte mit: "Anne Spiegel hat in ihrer kurzen Amtszeit als Umweltministerin wichtige Weichen gestellt für eine dialogorientierte Hauskultur."

AfD: Rücktritt "überfällig"

Als "überfällig" bezeichneten die Freie Wähler und die AfD Spiegels Rücktritt. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, erklärte: "Auch nach diesem Schritt von Anne Spiegel bleibt unsere Forderung bestehen, dass auch der rheinland-pfälzische Umwelt-Staatssekretär Erwin Manz zurücktreten muss." Hier sei jetzt Ministerpräsidentin Dreyer gefordert, zu handeln. In der Flutnacht im Juli 2021 habe Manz notwendige Informationen nicht an Dreyer und Innenminister Lewentz weitergegeben.

AfD-Fraktionschef Michael Frisch warf Spiegel vor, mit ihrer hartnäckigen Weigerung, "Verantwortung für ihr nachgewiesenes Fehlverhalten zu übernehmen", habe sie das Vertrauen der Bürger in Politik und Staat massiv erschüttert.

Wie alles begann: SMS-Wechsel

Spiegel war dafür kritisiert worden, wie sie mit der Hochwasserkatastrophe 2021 umging. So hatte sie sich in einem Kurznachrichten-Wechsel mit ihren Mitarbeitern direkt nach der Flutnacht um ihr politisches Image gesorgt und war zehn Tage nach der Katastrophe für vier Wochen mit ihrer Familie in den Urlaub gefahren.