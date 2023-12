Unterführungen, dunkle Straßen oder unübersichtliche Parkhäuser: In fast jeder Stadt in Rheinland-Pfalz gibt es Orte, an denen sich Passanten unwohl fühlen. Die sogenannten Angsträume nimmt die Polizei ernst und hat zum Beispiel im Bereich des Einkaufszentrums in Kaiserslautern die Präsenz erhöht. Bürgerinnen und Bürger haben berichtet, sich dort unwohl zu fühlen.