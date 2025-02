In Deutschland gilt das Recht auf freie Meinungsäußerung. Trotzdem sagen immer mehr Menschen, sie hätten Angst sich öffentlich zu äußern. Woran liegt das?

Wenn Journalisten ein Thema recherchieren und versuchen, Dingen auf den Grund zu gehen, brauchen sie Menschen, die bereit sind, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Doch das ist in letzter Zeit schwieriger geworden.

"Ich habe nochmals mit meiner Frau gesprochen und wir haben uns dazu entschlossen, dass ich leider doch nicht mitmache. Politik ist ein heißes Thema, bei dem man sich schnell Feinde macht und da haben wir Angst um unseren Sohn."

Bei dem Interview sollte es darum gehen, wie die gestiegenen Preise eine mittelständische Familie belasten und welche Unterstützung es für diese Gesellschaftsgruppe geben müsste. Eigentlich kein heißes Thema, könnte man denken und trotzdem kam das Interview nicht zustande. Das ist kein Einzelfall.

"Es ist in der heutigen Zeit leider nicht möglich, in der Öffentlichkeit eine Meinung zu äußern. Gerne hätte ich mit Stolz unser Energiesparhaus mit unserer Wärmepumpe, der Lüftungsanlage und der neuen Photovoltaikanlage gezeigt."

Auch wenn es um E-Mobilität oder erneuerbare Energien geht, schrecken mittlerweile Menschen davor zurück, sich öffentlich zu äußern. Und auch wenn es um die Situation an Schulen geht, trauen sich Betroffene nicht offen zu sprechen.

Vielleicht finden Sie jemand an höherer Stelle, der zu dem Thema mit Ihnen reden möchte und dabei nicht Kopf und Kragen riskiert. Es tut mir leid, aber für mich persönlich möchte ich Abstand nehmen von der Idee eines Interviews. Ihnen alles Gute für ihre bewundernswerte Arbeit!

Meinungsstark in den sozialen Medien, aber zurückhaltend in der Öffentlichkeit

Obwohl in den Medien es offenbar keine Zurückhaltung gibt, die eigene Meinung zu sagen, zeichnet sich in der Gesellschaft ein anderes Bild ab. Menschen sind zurückhaltender geworden sind, wenn es darum geht in der Öffentlichkeit, die eigene Haltung zu vertreten. "Es gibt ein paar Indizien dafür, dass das gesellschaftliche Klima rauer geworden ist, und dass das auch dazu führt, dass Personen stärker überlegen, bevor sie sich gerade zu politischen Themen äußern", sagt Prof. Stephan Winter, Medienpsychologe an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern Landau (RPTU) im Interview mit SWR Aktuell.

Die Angst vor der Ausgrenzung

Dass Menschen sich überlegen, ob sie ihre eigene Meinung sagen, auf die Gefahr hin negatives Feedback oder sogar Sanktionen zu erleben, sei ganz normal, sagt Winter. In der Psychologie ist von der Theorie der Schweigespirale die Rede. Das bedeutet, die Bereitschaft sich öffentlich zur eigenen Meinung zu bekennen, hängt davon ab, wie das "Meinungsklima" eingeschätzt wird. Je stärker man den Eindruck hat mit seiner Meinung allein gegen eine Mehrheit zu stehen, umso größer werden die Hemmungen sich zu äußern.

"Wir haben das Bedürfnis von anderen akzeptiert zu werden", so Winter, "und das wollen wir nicht gefährden". Und das Meinungsklima in unserer Gesellschaft ist so aufgeheizt, dass der Eindruck entsteht, es gebe nur noch ein Dafür oder ein Dagegen. Die Polarisierung der Gesellschaft hat zugenommen, das zeigen verschieden Studien.

Alle haben Angst voreinander

Dabei ist es ja keineswegs gesetzlich verboten, seine Meinung zu sagen, solange sie nicht zu Gewalt und Hetze aufruft oder den Nationalsozialismus verharmlost. Doch das Gefühl "man kann Dinge nicht mehr sagen", wird aus dem linken wie dem konservativen Spektrum unserer Gesellschaft geäußert. Auch der Medienpsychologe Winter bestätigt, dass es diese Ängste vor Sanktionen oder Ausgrenzung in allen politischen Lagern gibt. Alle haben also Angst voreinander, so könnte man es zusammenfassen, meint auch Winter.

Dadurch, dass in den sozialen Medien auch Leute mit extremeren Meinungen oder starken Einstellungen lauter sind, kann es auch zu Fehleinschätzung in Bezug auf die öffentliche Meinung kommen", sagt Winter. Wir denken, diese anderen Meinungen wären weit verbreitet und wollen uns nicht dem Konflikt aussetzen. Aber auch Winter beobachtet, dass es schwieriger geworden ist, seine Haltung zu vertreten.

"Entscheidend ist, was man sagen kann, ohne sozial isoliert zu werden oder soziale negative Konsequenzen zu bekommen. Und das kann man schon sagen, die bekommt man jetzt schneller zu spüren."