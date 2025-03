Straßenfastnacht: Mainz schärft Sicherheitskonzept

Die Stadt Mainz hat ihr Sicherheitskonzept für die Straßenfastnacht an einigen Stellen nachgebessert - und zwar mit Blick auf kleinere Fahrzeuge. Anlass sei der mutmaßliche Anschlag in München, bei dem ein Autofahrer in einen Demonstrationszug gefahren war, so die Mainzer Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU).