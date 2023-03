per Mail teilen

Künstliche Intelligenz kann erkennen, wer am Lenkrad ein Handy nutzt. Der "Handy-Blitzer" ist so neu, dass es in Deutschland noch keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Nun gab es ein erstes Urteil dazu. Laut Amtsgericht müssen die Fahrer ihr Bußgeld zahlen. Denn die Bilder, die eine Nutzung des Handys während der Fahrt zeigen, dürften als Beweis genutzt werden.