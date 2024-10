per Mail teilen

Zahlreiche Behörden in Rheinland-Pfalz leiden unter Mehrarbeit und Fachkräftemangel, bei den Mitarbeitenden in den Ämtern stapeln sich die unerledigten Fälle. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage, die der SWR in Zusammenarbeit mit der Uni Konstanz erstellt hat.