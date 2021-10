Ampel oder Jamaika - RLP könnte Vorbild sein

per Mail teilen

Am Sonntag (3. Oktober) wollen die Grünen mit der SPD über eine mögliche Koalition für eine neue Bundesregierung sprechen. Die FDP will zuvor zuerst mit der Union und dann mit der SPD verhandeln. Vorher wollen sich FDP und Grüne nochmal austauschen. Ähnlich war das 2016 in Rheinland-Pfalz - beim Entstehen der Ampelkoalition.