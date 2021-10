SPD, Grüne und FDP in RLP begrüßen Empfehlung für Koalitionsverhandlungen

SPD und Grüne in Rheinland-Pfalz haben die Empfehlungen der Ampel-Parteien begrüßt, Koalitionsverhandlungen für die Bildung einer Bundesregierung aufzunehmen.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach von einem "besonderen Tag". Die Beteiligten an den Sondierungsgesprächen hätten "großartige Arbeit gemacht und den Schalter umgelegt - vom Wahlkampfmodus hin zu einem konstruktiven Miteinander".

Der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz sagte dem SWR, die Ampel in Rheinland-Pfalz arbeite sehr gut und erfolgreich. "Das erwarte ich auch auf Bundesebene." Lewentz betonte, es sei wichtig, jetzt "groß" zu denken. "Die Klimaherausforderung, der Umbau der Wirtschaft, die Bewahrung von Arbeitsplätzen sind enorm wichtige Themen."

Grüne: Fortschrittskoalition ist möglich

"Das heute vorgelegte Papier zeigt eine klare Agenda für Reformen in den wichtigen Bereichen unseres Landes", sagte Grünen-Landesvorsitzende Misbah Khan. "Aber auch bei der Modernisierung des Staates, in der Gesellschaftspolitik und im Bereich soziale Gerechtigkeit zeigen wir, was mit einer Fortschrittskoalition möglich ist." Das Sondierungsteam habe eine sehr gute Grundlage geliefert, auf der jetzt detaillierte und sachorientierte Koalitionsverhandlungen geführt werden könnten.

"Bei den Sondierungen wurde hart gerungen, aber nun ist die Tür für Koalitionsverhandlungen geöffnet", fügte die Spitzenkandidatin der rheinland-pfälzischen Grünen für die Bundestagswahl, Tabea Rößner, hinzu. Einigkeit bestehe darin, dass Deutschland keine weiteren Jahre des Stillstands zuzumuten sei.

FDP in Rheinland-Pfalz sieht Chance auf Einigung in diesem Jahr

Auch die FDP betonte das gute Klima bei den Sondierungen. Eine Vertrauensgrundlage für eine Ampel-Koalition "scheint mir vorhanden zu sein", sagte der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) dem SWR. Die Chance sei jetzt da, "dass wir in diesem Jahr noch eine neue Bundesregierung bekommen". Es sei aber noch einiges zu tun.

Kritik der AfD

Der AfD-Landesvorsitzende Michael Frisch kritisierte die Einigung. "Wir werden jetzt eine Richtung Öko-Sozialismus bekommen, die vor allem von Grünen und SPD vorangetrieben wird, und ich sehe nicht, dass die FDP sich dem mit großer Vehemenz entgegenstellt", sagte Frisch dem SWR. "Wir müssen davon ausgehen, dass gerade im Bereich Klima- und Umweltpolitik weitere Ausgaben auf unsere Bürger zukommen."

Parteispitzen empfehlen Koalitionsgespräche

Zuvor hatten die Unterhändler von SPD, Grünen und FDP mitgeteilt, sie würden ihren Parteien empfehlen, Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Ampel-Regierung aufzunehmen. "Wir sind davon überzeugt, dass wir einen ambitionierten und tragfähigen Koalitionsvertrag schließen können", heißt es in einem gemeinsamen Papier zu den Ergebnissen der Sondierungen, das am Freitag veröffentlicht wurde.

SPD, Grüne und FDP sehen Chancen

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte nach Beratungen in Berlin, nach seinem Eindruck sei "ein Aufbruch möglich" - getragen von den drei Parteien. Scholz hob zudem als sehr bemerkenswert und wohltuend hervor, wie vertrauensvoll die Sondierungsgespräche verlaufen seien. Er sei nach den Sondierungsgesprächen überzeugt, "dass es lange Zeit keine vergleichbare Chance gegeben hat, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren", sagte FDP-Chef Christian Lindner. Grünen-Chefin Annalena Baerbock betonte, dass das Land "eine wirkliche Erneuerung" brauche und keinen "kleinsten gemeinsamen Nenner". Bei drei unterschiedlichen Parteien sei es wichtig, "dass jeder auch mal was gibt".

SPD-Vorstand einstimmig für Verhandlungen

Der SPD-Vorstand in Berlin stimmte noch am Freitag einstimmig für Verhandlungen. Bei den Grünen soll ein Kleiner Parteitag am Sonntag entscheiden, die FDP-Führung berät dann am Montag.