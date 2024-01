Subventions-Kürzungen für die Landwirtschaft sind teilweise vom Tisch

per Mail teilen

Die Bundesregierung will einen Teil der geplanten Kürzungen in der Landwirtschaft zurücknehmen. Unter anderem sollen landwirtschaftliche Fahrzeuge nun doch von der Kfz-Steuer befreit bleiben. Auch beim Agrardiesel kommt die Ampel-Koalition den Bauern etwas entgegen. Was genau sie vorschlägt und wie die Bauern darauf reagieren, weiß SWR-Hauptstadtkorrespondent Enno Osburg.