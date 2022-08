Die Amokfahrt von Trier hat für viele Menschen alles verändert. Und immer wieder kommt die Erinnerung hoch, an jedem einzelnen Prozesstag. Heute: zum 41. Mal. Aber ein Ende ist in Sicht. Am kommenden Dienstag soll das Urteil fallen - am Donnerstag (11. August) haben die Verteidiger des Angeklagten ihre Plädoyers gehalten.