Im Prozess um die Amokfahrt von Trier hat die Verteidigung des Angeklagten am Donnerstag ihre Plädoyers verlesen. Der Angeklagte schweigt weiter. Am Dienstag soll das Urteil fallen. Die Verteidigung forderte die Unterbringung des Angeklagten in einer geschlossenen Psychiatrie.