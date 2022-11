Wählen ab 16, Gedenkort in Trier, Auto zerstört Fußballplatz

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:35 Uhr Wählen ab 16 - kurz erklärt Heute morgen ging es ja schon einmal um die Landtagssitzung, in der das Herabsetzen des Wahlalters debattiert wird. Wir haben die Infos nochmal in einem kurzen Video zusammengefasst.

8:00 Uhr Was passiert in der Welt? Blicken wir einmal über die Grenzen von RLP: Die Klimaprotestgruppe "Letzte Generation" startete gestern Abend eine neue Aktion: Vor einem Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie haben sich eine Aktivistin und ein Aktivist an einem Geländer in einem der Säle festgeklebt, so die Polizei. Der rheinland-pfälzische Verfassungsrechtler und Richter am Verfassungsgerichtshof, Michael Hassemer hält die Proteste für gerechtfertigt. Denn man könne den Klimawandel als Notstandssituation verstehen. Jeder Fall müsse aber einzeln betrachtet werden. Das EU-Parlament ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Die Website des Parlaments war immer wieder nicht erreichbar. Eine kremlnahe Gruppe bekannte sich zu dem Angriff. Gestern Nachmittag hatte das EU-Parlament eine Resolution verabschiedet und Russland als "staatlichen Terrorismus-Unterstützer" bezeichnet. Ein direkter Zusammenhang zum Hackerangriff am Abend ist nicht bekannt. Heute berät der UNO-Menschenrechtsrat in einer Sondersitzung über die Menschenrechtsverletzungen im Iran. Eine Kommission soll verschiedene Vorgänge untersuchen. Es geht um Haftbedingungen, Folter und fehlenden juristischen Beistand. Über diese Themen berichtete der SWR auf SWR Aktuell am 24. November um 8 Uhr.

6:50 Uhr Wählen ab 16? - Landtag wird diskutieren In 11 von 16 Bundesländern dürfen die Bürgerinnen und Bürger inzwischen ab 16 Jahren wählen: Auch unsere Nachbarn in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben das Wahlrecht geändert. Heute will die Landes-Ampel im Landtag um Zustimmung werben, denn sie brauchen zur Umsetzung mehr Stimmen, als die drei Fraktionen haben. Die Änderung des Wahlalters muss in der Landesverfassung geändert werden und das kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit passieren. SPD, Grüne und FDP haben aber nur 54 von 101 Sitzen - brauchen also Stimmen der Opposition. Da sich sowohl die Freien Wähler, als auch die AfD gegen ein Wahlrecht ab 16 aussprechen, wird nun auf die CDU-Fraktion gesetzt. Die hat sich in RLP auch schon gegen ein Herabsetzen des Alters ausgesprochen, aber Länder wie BW und NRW (beide mit CDU-Regierungsbeteiligung) lassen die Ampel Hoffnung auf eine Umstimmung haben. Rheinland-Pfalz Landtag diskutiert hitzig um Verfassungsänderung Jugendliche dürfen in Rheinland-Pfalz wohl auch künftig nicht wählen Wählen ab 16 wird für Jugendliche in RLP bei Kommunal- und Landtagswahlen wohl auch weiter nicht möglich sein. Der Grund: Die Opposition im Landtag will einen entsprechenden Antrag der Ampelregierung nicht unterstützen. mehr... 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:30 Uhr Saumagenorden in Schifferstadt verliehen Saumagen? Das ist doch etwas zu Essen, oder? Ja - überregionale Bekanntheit erlangte die Pfälzer Spezialität durch Bundeskanzler Helmut Kohl, der den Saumagen verschiedenen Staatsgrößen der Welt vorsetzte. Der Saumagenorden wird von der Schifferstadter Karnevalsgesellschaft Schlotte verliehen und geht jedes Jahr an Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Gestern Abend wurden die Bauunternehmer Berthold und Egon Hebeger damit geehrt. Die Brüder wurden unter anderem für ihr ehrenamtliches und soziales Engagement ausgezeichnet. Sie fördern zum Beispiel Kultur- und Sportveranstaltungen und unterstützten in Not geratene Menschen. Jetzt stehen sie in einer Reihe mit Showmaster Frank Elstner, Fußballlegende Fritz Walter und natürlich - Helmut Kohl. Schifferstadt Sozial engagierte Bauunternehmer 30. Saumagenorden geht an die Brüder Heberger aus Schifferstadt Die Schifferstadter Karnevalsgesellschaft Schlotte hat am Mittwochabend wieder den Pfälzer Saumagenorden verliehen. In diesem Jahr gab es gleich zwei Preisträger: Die Brüder und Bauunternehmer Berthold und Egon Heberger aus Schifferstadt. mehr... 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP Über dieses Thema berichtete das Studio Ludwigshafen auf SWR1 am 24. November um 6:30 Uhr.

6:08 Uhr Wechselhaftes Herbstwetter am Donnerstag Video herunterladen (5,4 MB | MP4) Der Donnerstag erwartet uns erstmal mit dichten Wolken und Schauern. Es wird aber immer freundlicher im Verlauf des Tages: Nach und nach lässt der Regen nach, die Wolkendecke lockert auf, bei maximal 7 bis 12 Grad. Am Nachmittag und am Abend - pünktlich zu Feierabend (und vielleicht einem Weihnachtsmarktbesuch?) - bleibt es trocken.

6:03 Uhr Das wird am Donnerstag wichtig Los geht's: Diese Themen stehen in Rheinland-Pfalz heute an: Knapp zwei Jahre nach der Amokfahrt in Trier will die Stadt heute ihre Pläne für einen dauerhaften Gedenkort vorstellen. Es soll in Zukunft einen zentralen Ort in der Nähe der Porta Nigra geben - und kleinere Orte in der Fußgängerzone. Angehörige und Opfer der Amokfahrt haben sich gemeinsam mit Künstlern aus Trier überlegt, wie diese Gedenkorte aussehen sollen. Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mehrere Themen auf dem Zettel: Die Politikerinnen und Politiker diskutieren zum einen über das Wählen ab 16. Die Ampelkoalition ist dafür, dass junge Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer in Zukunft auch schon bei Landtags- und Kommunalwahlen abstimmen dürfen. Dafür müsste aber die Verfassung geändert werden. Außerdem geht's um ein neues Gesetz zur Finanzierung der Kommunen. Das vorherige Modell wurde als verfassungswidrig eingestuft. In vielen Kliniken in Rheinland-Pfalz werden zunehmend Kleinkinder und Säuglinge mit Atemwegserkrankungen eingeliefert. Weit verbreitet ist dabei das Respiratorische Syncytial-Virus, kurz RSV. Hohe Fallzahlen gibt es etwa im Klinikum Worms oder in Koblenz am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein. Auch in Mainz hat man eine hohe Auslastung. Aber nicht nur die Kliniken, auch die Kinderarztpraxen im Land sind am Limit.