Der Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags befasst sich heute in einer Sondersitzung mit der tödlichen Amokfahrt in Trier. Innenminister Roger Lewentz (SPD) will die Abgeordneten über die schrecklichen Geschehnisse und den Ermittlungsstand informieren.

Die Sondersitzung des Gremiums haben SPD, FDP, Grüne und die CDU-Opposition gemeinsam beantragt. Die Fraktionen im Landtag stünden in diesen schweren Stunden an der Seite der Bürgerinnen und Bürger, heißt es in einer Pressemitteilung. Ihr tief empfundenes Mitgefühl gelte den Angehörigen der Opfer. Es werde noch Monate brauchen, um das Geschehene zu verarbeiten. Mit der Sondersitzung wollten die Fraktionen ihren Beitrag dazu leisten.

Amokfahrer fuhr extra Schlangenlinien

Bei der Amokfahrt eines 51-Jährigen in einem Geländewagen sind am Dienstag in der Trierer Fußgängerzone fünf Menschen getötet worden. 18 weitere Personen wurden verletzt, sechs davon schwer. Unter den Toten sind nach Angaben der Polizei ein neun Wochen altes Baby, der 45 Jahre alte Vater sowie drei Frauen im Alter von 25, 52 und 73 Jahren.

Der Mann fuhr ersten Erkenntnissen zufolge extra zick-zack, um "so viele Menschen wie möglich zu töten oder zumindest zu verletzen". Er sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft, ihm wird unter anderem mehrfacher Mord vorgeworfen. Bisher habe man das Motiv für seine Tat nicht ergründen können, so die Staatsanwaltschaft. Es hätten sich bisher keine Anhaltspunkte zu politischen, religiösen oder ähnlichen Motiven des Beschuldigten ergeben.

OB Leibe: Große Hilfsbereitschaft

Am Donnerstag hatten zahlreiche Menschen in einer Schweigeminute der Opfer gedacht: 13.46 Uhr war genau der Zeitpunkt, an dem die Amokfahrt am Dienstag in der Innenstadt begonnen hatte. Im Anschluss läuteten die Kirchenglocken in Trier und vielerorts im gesamten Bistum.

Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) bedankte sich anschließend für die große Anteilnahme. "Es hilft uns allen sehr, zu sehen, wie groß die Hilfsbereitschaft innerhalb und außerhalb der Stadt Trier ist. Im Angesicht einer so mörderischen Tat stehen die Menschen zusammen", teilte Leibe mit. Mehr als 200 Schreiben aus aller Welt hätten das Rathaus seit der Tat am Dienstag erreicht, hieß es. Zudem seien auf dem Spendenkonto für die Opfer mehr als 100.000 Euro eingegangen.