So, es ist kurz nach 8 Uhr. So langsam können wir mal unser Hirn in Gang bringen 😉. Man sollte sich ja nicht von dicken Brummern täuschen lassen, die immer wieder gegen dieselbe Scheibe fliegen: Insekten sind manchmal klüger als man denkt. Forscher haben jetzt nämlich entdeckt, dass eine bestimmte Ameisenart über überraschende Kenntnisse verfügt.