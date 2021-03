per Mail teilen

In Zeiten von Corona wird häusliche Pflege mehr denn je gebraucht. Allerdings müssen Pflegedienste ihr Angebot einschränken, um ihre Kunden zu schützen. Denn sie versorgen überwiegend alte Menschen, die zur Risikogruppe gehören.

In Rheinland-Pfalz gibt es rund 160.000 Pflegebedürftige. Mehr als 36.000 werden von einem ambulanten Pflegedienst betreut. Dabei handelt es sich meist um alte und immobile Menschen. Medikamentengabe, Haushaltshilfe, Waschen oder Anziehen: Häusliche Pflege ist vielseitig.

Hauswirtschaftliche Leistungen reduziert

Trotz Corona-Krise versuchen ambulante Pflegedienste ihre Dienstleistungen so gut es geht aufrecht zu erhalten. Die meisten nicht lebensnotwendigen Touren werden laut Sebastian Rutten, Geschäftsführer der Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz, weiter gefahren, hauswirtschaftliche Leistungen wurden zum Beispiel jedoch reduziert.

Pflegebedürftige ohne Angehörige haben Priorität

Schwierig wird allerdings die Gewichtung der Kunden während der Corona-Pandemie: Hier werde nicht nach Schema F vorgegangen, erklärt Rutten dem SWR. Es müsse jeder Klient individuell betrachtet werden. “Wir halten zum Beispiel die Versorgung bei den Pflegebedürftigen aufrecht, die keine Angehörigen haben und auf unsere Hilfe angewiesen sind, unabhängig von Pflegegrad oder Medikation”, so die Qualitätsbeauftragte der Sozialstation Wörrstadt-Wöllstein, Andrea Wagenführer. Und in anderen Fällen würden einige Angehörige gewisse Aufgaben übernehmen, um Lücken zu füllen, so Rutten. "Allerdings versuchen auch Angehörige sehr oft, selbst die Kontaktreduzierung umzusetzen", erklärt die Pflegegesellschaft.

Schutzkleidung Mangelware

Auch in Sachen Hygiene stehen die Pflegedienste in der Corona-Krise vor einer besonderen Herausforderung: "Wir brauchen ausreichend Schutzkleidung und FFP2-Masken." Diese seien derzeit nicht oder nur total überteuert lieferbar, erklärt die Qualitätsbeauftragte Wagenführer. "Wir haben schon vor vier Wochen Desinfektionsmittel gekauft und von der ortsansässigen Apotheke Händedesinfektionsmittel anmischen lassen." Außerdem habe man einfache OP-Masken über Ebay eingekauft. "Uns wurden auch selbstgeschneiderte Mund-Nasen-Masken gespendet", erzählt Wagenführer.

Kontakte zwischen Pflegekräften werden gemieden

Natürlich würden auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Grundsätzlich gebe es keine Dienstbesprechungen mehr, Übergaben würden telefonisch gemacht, erklärt Rutten von der Pflegegesellschaft dem SWR.

"Es gibt fast keine Kontakte zwischen den Pflegekräften. Sollte sich eine Pflegekraft infizieren, werden wir Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufnehmen, dies wird dann entscheiden müssen, wie wir Quarantänemaßnahmen umsetzen", erklärt Wagenführer. Ansonsten setze die ambulante Pflege auf die Empfehlungen des RKI: Abstand halten, Händehygiene und "auch irgendwie Ruhe bewahren."