Am Mittwoch viele Schulen geschlossen - Abitur findet statt

Angesichts des erwarteten Unwetters entscheiden die Schulen in Rheinland-Pfalz selbst, ob sie den Präsenzunterricht am Mittwoch ausfallen lassen. Fällt der Unterricht aus, würden die Eltern informiert, so das Bildungsministerium. Die schriftlichen Abiturprüfungen fänden in jedem Fall statt.