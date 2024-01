Am Donnerstag und Freitag streiken wieder die Busfahrer in RLP

per Mail teilen

Ab 3 Uhr am Donnerstag streiken in Rheinland-Pfalz erneut die Beschäftigten der privaten Omnibusbetriebe. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di. Der Streik endet mit der letzten Schicht am Freitag. Die Gewerkschaft verlangt eine Tarifeinigung bis 29. Januar. Sonst seien auch unbefristete Streiks mögich.