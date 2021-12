Mainz hat die jüngste Bevölkerung im Land

Die Mainzerinnen und Mainzer sind im Landesdurchschnitt am jüngsten. Das hat das Statistische Landesamt ausgerechnet. Mit einem Altersdurchschnitt von 41,5 Jahren rangiert die Landeshauptstadt damit im Bundesschnitt auf Rang neun der 401 kreisfreien Städte und Kreise. Bundesweit liegt das Durchschnittsalter der Bevölkerung bei 44,6 Jahren. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm liegt zusammen mit einer Reihe anderer Kreise in Deutschland genau in diesem Schnitt. Germersheim ist mit durchschnittlich 44,2 Jahren der jüngste Landkreis in Rheinland-Pfalz - bundesweit belegt er Rang 112. Der Kreis Südwestpfalz hat mit 47,9 Jahren das höchste Durchschnittsalter aller Kreise in Rheinland-Pfalz. Die Zahlen sind vom 31. Dezember 2020, neuere gibt es laut Behörde noch nicht.