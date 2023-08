per Mail teilen

Es ist zu laut, klagen Anwohnerinnen und Anwohner im Mittelrheintal seit vielen Jahren. Güterzüge brettern dort dicht an ihren Häusern vorbei. Jetzt tut sich was. Es könnte sich eine Alternativ-Route abzeichnen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegeben. Die Studie ist 200 Seiten dick - und Christian Buttkereit aus der SWR-Redaktion Landespolitik hat sich durchgearbeitet.