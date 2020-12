In den Alten- und Pflegeheimen des Landes schießen die Infektionszahlen gerade in die Höhe. Laut einer SWR-Recherche gab es alleine in den vergangenen vier Wochen 2.000 Infektionen. Zudem leiden die meisten Bewohner in der Vorweihnachtszeit unter Isolation und Einsamkeit.