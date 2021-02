Heiko Schipper ist Pfarrer in der Pfalz. Er hat Bewohner und Personal in einem Seniorenheim in Mutterstadt über das ganze vergangene Corona-Jahr begleitet. Zeitweise waren dort 80 Prozent der Bewohner infiziert. Gerade, wenn Besuche der Angehörigen verboten oder aus anderen Gründen nicht möglich sind, will er helfen.