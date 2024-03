Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:47 Uhr Voting: Das denkt ihr über die Fahrrad-Piktogramme Große Fahrrad-Piktogramme, die auf die Straße gemalt wurden, um Autofahrern zu zeigen, dass man immer mit Radfahrenden rechnen muss: Das war ein Forschungsprojekt in Mainz und Koblenz. Ich habe euch gefragt, was ihr von diesen Piktogrammen haltet, denn da das Projekt jetzt beendet ist, sollen die Bilder wieder weg. 43,9 Prozent von euch hält die Piktogramme für eine gute Idee

33,5 Prozent finden, dass die Piktogramme weg sollten, da sie überflüssig sind

22,5 Prozent haben abgestimmt für "stören nicht, aber neue braucht man auch nicht" Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzerinnen und Nutzer und ist nicht repräsentativ.

9:30 Uhr Speyer: Digitaler Zwilling gegen Folgen des Klimawandels Die Stadtwerke Speyer wollen bis Ende 2025 ein digitales Programm entwickeln, das hilft, die Stadt vor den Folgen von extremen Wetterereignissen zu schützen. Vom Land Rheinland-Pfalz wird das Projekt mit knapp einer Million Euro gefördert. Das neue Programm heißt "Digitaler Zwilling" und kann Orte identifizieren, die zum Beispiel in einem Hochwasser-Bereich liegen könnten. Das System kann verschiedene Katastrophenszenarien durchspielen und simulieren. Sendung am Mo. , 4.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:03 Uhr Entlastung von Schulden für mehr als 500 Kommunen in RLP Das Land Rheinland-Pfalz will die Hälfte der Schulden von mehr als 500 Kommunen übernehmen. Für die Teilnahme am Entschuldungsprogramm hatten sich 654 Kommunen beworben, 519 erhalten in diesen Tagen ein entsprechendes Vertragsangebot. Die entsprechenden Verträge sehen vor, dass das Land die Hälfte der Liquiditätskredite der besonders hoch verschuldeten Kommunen übernimmt. Das gilt nicht für langfristige Schulden, wie etwa für Investitionen in Gebäude oder Straßen. Eine Bedingung ist, dass die Kommunen keine neuen Schulden machen. Die Vertragsangebote gehen an 491 Ortsgemeinden, sechs Verbandsgemeinden, fünf verbandsfreie Gemeinden, neun Landkreise und acht kreisfreie Städte - zum Beispiel nach Mayen, den Kreis Neuwied und ins Ahrtal. Sendung am Mo. , 4.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:23 Uhr Sportlicher Trend am Wochenende: Der "parkrun" in Trier Wie steht ihr eigentlich so zu Frühsport? Zugegeben an so einem Montagmorgen kann man sich dazu vermutlich nur schwer aufraffen, aber sportlich ins Wochenende starten - das klingt schon besser. Das sehen auch die Menschen in Trier so, die sich jeden Samstag zum Laufen am Mattheiser Weiher treffen. Das Event nennt sich "parkrun" und ist ein weltweiter Trend. SWR-Reporterin Lara Dudek war vergangenes Wochenende dabei und hat mit vielen motivierten Läuferinnen und Läufern gesprochen. Ihren Artikel lest ihr hier: Trier Weltweiter Trend in Trier Wie der "parkrun" die Trierer zum Laufen motiviert Jeden Samstag treffen sich Menschen in Trier zum "parkrun". Es geht dabei nicht um Schnelligkeit. Sondern darum, fit zu werden und Freunde zu finden.

8:07 Uhr Das geschah an einem 4. März 2009: Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag stellt erstmals einen Haftbefehl gegen einen amtierenden Staatschef aus. Das Gericht wirft dem sudanesischen Präsidenten Omar al-Baschir Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Krisenregion Darfur vor. Am 12. Juli folgt ein Haftbefehl wegen Völkermordes. 1991: Die Sowjetunion ratifiziert als letzter Vertragspartner den "Zwei-plus-Vier-Vertrag" zwischen Deutschland und den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs. Der Vertrag ebnet den Weg zur Wiedervereinigung und ermöglicht Deutschlands vollständige Souveränität. Vereinbart wird unter anderem, dass das vereinte Deutschland der NATO beitreten kann. Die Sowjetunion erhält im Gegenzug wirtschaftliche Hilfen. Deutschland verzichtet auf atomare, biologische und chemische Waffen. 1936: Der Zeppelin "Hindenburg" tritt seine Jungfernfahrt an, die etwas mehr als drei Stunden dauert. Im Mai 1937 stürzt das Luftschiff bei seiner Landung in Lakehurst (USA) ab. Die "Hindenburg" war eines der größten jemals gebauten Luftfahrzeuge. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | dpa Goettert

7:54 Uhr Rhein-Pfalz-Kreis hat große Probleme bei KFZ-Zulassung Bei der Zulassung von Fahrzeugen kommt es im Rhein-Pfalz-Kreis zurzeit zu großen Problemen. Es können keine Autos, Motorräder oder andere Fahrzeuge zugelassen werden. Gründe für die Probleme sind nach Angaben des Kreises krankes und fehlendes Personal. Eine Sprecherin teilte dem SWR mit, dass der Personalmangel im laufenden Monat ausgeglichen werden soll. Als Verstärkung sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt werden, die früher in der KFZ-Zulassung gearbeitet hätten. Sendung am Mo. , 4.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:02 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Am 04. März ist der Welt-Adipositas-Tag. Dabei geht es um die Ursachen und Folgen von Fettleibigkeit. Der Anteil der stark Übergewichtigen an der Bevölkerung habe sich seit 1990 mehr als verdoppelt, unter Heranwachsenden zwischen 5 und 19 Jahren sogar vervierfacht, berichtete die Fachzeitschrift "The Lancet". Wie Experten aus Rheinland-Pfalz die Lage einschätzen, hat mein Kollege Tim Stobbe hier aufgeschrieben. Ab heute verhandelt das Landgericht in Frankfurt am Main zum "Sommermärchen 2006", also zur Fußball-WM 2006, die damals in Deutschland ausgetragen wurde. Angeklagt sind drei ehemalige ranghohe Funktionäre des Deutschen Fußballbundes (DFB) wegen Steuerhinterziehung im besonders schweren Fall. Die Staatsanwaltschaft wirft den ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger sowie dem ehemaligen DFB-Generalsekretär Horst Schmidt vor, die Abgabe falscher Steuererklärungen im Umfeld der Fußballweltmeisterschaft der Männer veranlasst zu haben. Dadurch seien Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuern sowie Solidaritätszuschläge für 2006 in Höhe von mehr als 13,7 Millionen Euro nicht gezahlt worden. Für den im Januar verstorbenen Musikproduzenten Frank Farian wird es heute in Berlin-Kreuzberg eine Trauerfeier geben. Farian machte den Disco-Sound nicht nur in Deutschland groß, sondern definierte ihn auch international neu. Er war der Kopf hinter dem Duo "Mini-Vanilli" und Mit der Band Boney M. landete er in den 1970er- und 1980er-Jahren einen Welthit nach dem anderen. So ist vielen bestimmt das Lied "Daddy Cool" noch im Ohr.

6:50 Uhr Alsenztalbahn ab heute gesperrt Ab heute ist die Alsenztalbahn im Donnersbergkreis voll gesperrt. Sie wird saniert, weil sie bald als Ausweichstrecke genutzt werden soll, wenn die Riedbahn im Rhein-Main-Gebiet erneuert wird. Wegen der Streckensperrung müssen die Pendler entweder den Bus oder das Auto nehmen. Doch, da die B48 wegen Brückenarbeiten zwischen Alsenz und Rockenhausen gesperrt ist, dauert auch die Fahrt mit dem Auto von Alsenz nach Kaiserslautern oder umgekehrt deutlich länger als sonst. Die Arbeiten an der Alsenztalbahn sollen fünf Wochen dauern. Ludwigshafen Harte Zeiten für Pendler wegen Bauarbeiten Bahn sperrt zwei wichtige Strecken in der Pfalz und Rheinhessen Wegen Bauarbeiten sperrt die Deutsche Bahn zwei wichtige Strecken. Ersatz-Busse fahren zwischen Ludwigshafen und Mainz sowie auf der Alsenztalbahn. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Mo. , 4.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:04 Uhr Das Wetter: Weniger Sonne, weniger warm, aber trocken Das war ein Wochenende zum Genießen, oder? Ganz viel Sonne, richtig frühlingshaft, ein Träumchen! Leider geht es in dieser Woche nicht ganz so schön weiter. Aber keine Angst: Der Winter kommt vorerst nicht wieder zurück. Alles Wichtige zum Wetter mit Donald Bäcker: Video herunterladen (26,9 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt heute in Mainz die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2023 vor. In der Statistik werden nach Angaben der Polizei alle bekannt gewordenen Straftaten in Rheinland-Pfalz einschließlich der mit Strafe bedrohten Versuche sowie Informationen über ermittelte Tatverdächtige und Opfer erfasst. Im Jahr 2022 verzeichneten die Behörden einen Anstieg von Straftaten im digitalen Bereich. Ein 50-jähriger muss sich ab heute wegen sexuellen Kindesmissbrauchs vor dem Mainzer Landgericht verantworten. Er soll laut Ermittlungen häufiger auf zwei sechs und acht Jahre alte Brüder aufgepasst haben. Der Angeklagte sei ein Bekannter ihrer Eltern gewesen. Ausgelöst wurden die Ermittlungen, weil die Kinder ihrer Mutter von dem Missbrauch erzählten. In Trier gehen heute die ersten Poller in Dauerbetrieb, die die Fußgängerzone sicherer machen und den Autoverkehr dort verringern sollen. Nach Ende der Lieferzeit um 11 Uhr werden die Poller an der Zufahrt zum Domfreihof aktiviert. Sie waren zwar bereits seit Herbst 2022 installiert, bislang aber nicht dauerhaft in Betrieb. Das ändert sich ab sofort. Die Stadt reagiert damit auf die Amokfahrt in Trier im Dezember 2020 mit fünf Toten.