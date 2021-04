per Mail teilen

Bei vielen Hausärzten in Rheinland-Pfalz stehen die Telefone nicht still. Die Patienten wollen wissen, ob und wann sie gegen das Coronavirus geimpft werden können. Hier die aktuellsten Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Impfen alle Hausärzte?

Wie läuft die Terminvergabe?

Gibt es Ausnahmen von der Impfreihenfolge?

Welchen Impfstoff bekommen die Hausarztpraxen?

Wir die Impfung im Impfpass vermerkt?

Wie viel Impfstoff bekommen die Hausärzte?

Generell darf jede Vertragsarzt-Praxis Impfungen anbieten, sagt der Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV), Rainer Saurwein. Wie viele Praxen genau impfen werden, könne man noch nicht sagen. Erwartet werde, dass sich in Rheinland-Pfalz Hausärzte und Hausärztinnen flächendeckend beteiligen - vorausgesetzt, es sei genügend Impfstoff da. Arztpraxen, die mitmachten, müssten Daten in einem entsprechenden Portal melden, damit das Robert Koch-Institut (RKI) das Impfgeschehen verfolgen könne. Erste Zahlen erwarte die KV dieser Tage. Diese Zahlen könnten aber nur eine Momentaufnahme sein. Das Impfen in den Praxen werde langsam anlaufen.

Patienten können in den Arztpraxen anrufen. Die Ärzte und Ärztinnen müssten sich ihren Patientenstamm anschauen und nach Dringlichkeit entscheiden, so die KV. Danach richte sich, ob und wann Patienten einen Termin bekämen. Zudem könne die entsprechende Hausarztpraxis von sich aus Patienten anrufen und ihnen eine Impfung anbieten.

Ja. Derzeit gelten die Priorisierungs-Regeln auch für Hausärzte und Hausärztinnen. Allerdings fordern Ärzte diese vorgeschriebene Impfreihenfolge zu lockern, so KV-Sprecher Saurwein. Sie könnten am besten einstufen, wer als Nächstes eine Impfung benötige. Würde die Priorisierung gelockert, könne das bedeuten, dass zum Beispiel ein 35-Jähriger einem 69-Jährigen vorgezogen werde - etwa aufgrund von Vorerkrankungen.

Im Moment werden laut KV und dem Landesapothekerverband nur Impfdosen der Firmen Biontech/Pfizer ausgeliefert. Das solle sich aber ändern. Demnach sollen voraussichtlich in etwa zwei Wochen auch Impfstoffe anderer Hersteller hinzu kommen - sobald diese verfügbar seien.

Kann man wählen, mit welchem Vakzin man geimpft wird?

Nein. Im Moment stehe das zudem nicht zur Debatte, so die KV und der Landesapothekerverband - da ja nur der Impfstoff von Biontech/Pfizer ausgeliefert werde. Wegen der Knappheit der Impfstoffe rechne man auch nicht damit, wenn weitere Vakzine zur Verfügung stehen. Wie das in Zukunft aber konkret sei, wisse man noch nicht. Diese Entscheidung liege beim Bundesgesundheitsministerium, so die KV. Laut Ministerium ist das Vakzin von Moderna nicht für Hausarztpraxen vorgesehen, sondern nur für Impfzentren. Grund seien die besonderen Transportbedingungen.

Ärztinnen und Ärzte dokumentieren die Impfungen wie gewohnt in der Patientenakte. Die Geimpften bekämen einen Aufkleber oder Vermerk in den Impfpass.

Konkret gebe es da noch keine Zahlen, weil der Prozess erst anlaufe. Es komme darauf an, wie viel von den Hausarztpraxen bestellt werde. Insgesamt sind nach KV-Angaben 870.000 Dosen in dieser Woche bundesweit in Verteilung gegangen.

Wie gelangt der Impfstoff in die Praxen?

Der Impfstoff gehe vom Bund an den Großhandel und dann über die Apotheken an die Praxen, sagt Petra Engel-Djabarian, Sprecherin des Apothekerverbands Rheinland-Pfalz. Die Praxen müssten am ersten Wochentag bis 12 Uhr ihre Impfdosen für die kommende Woche bestellen. Eine Praxis könne derzeit 18 bis 50 Impfdosen pro Woche bestellen. Ob die Praxis die bestellte Menge erhalte, hänge davon ab, ob genügend Impfstoff zur Verfügung stehe.

Welche Vorteile hat eine Impfung in der Hausarztpraxis?

Zum einen, so Experten, sei die Hausarztpraxis für viele Patienten und Patientinnen näher als das nächstgelegene Impfzentrum. Zum anderen wird das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Hausärztinnen und Hausärzten sowie ihren Patientinnen und Patienten genannt. In den Praxen kenne man sich meist schon lange und könne so individuell aufklären und beraten.