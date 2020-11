Allerheiligen - der Name verrät es schon. Der Feiertag steht ganz im Zeichen der Heiligen. Es ist ein stiller Feiertag. Das deshalb verhängte Tanzverbot sorgte bislang immer für Ärger. Bislang.

Denn wegen der Corona-Pandemie stellt sich die Frage, ob das ab vier Uhr geltende Tanzverbot in Rheinland-Pfalz noch zeitgemäß ist, derzeit nicht. Diskos und Clubs sind geschlossen. Auch die mit den sonst üblichen Shopping-Touren verbundenen langen Staus Richtung Hessen dürften in diesem Jahr eher ausbleiben.

Was wird an Allerheiligen gefeiert?

An dem Hochfest der Katholischen Kirche wird traditionell aller Heiligen der Kirche gedacht, auch derer, die sich keinen großen Namen gemacht haben. 365 Tage reichen nämlich nicht aus, um allen Heiligen einen Gedenktag zu gewähren. In der westlichen Kirche fällt dieser Feiertag auf den 1. November, in der östlichen Kirche auf den ersten Sonntag nach Pfingsten. Ursprünglich war Allerheiligen ein österlicher Feiertag.

Der Unterschied zu Allerseelen

Viele Menschen stellen schon an Allerheiligen eine Kerze auf die Gräber ihrer lieben Verstorbenen. Doch der eigentliche Tag für diese, der "Totengedenktag", ist der 2. November, das Fest Allerseelen. Der Name kommt daher, weil wir an diesem Tag "aller Seelen" gedenken und für die Verstorbenen beten, damit Gott ihre Seelen in den Himmel aufnimmt.

Mittlerweile gehören Allerheiligen und Allerseelen für viele Leute zusammen. Viele bringen Blumen und Kerzen für die Verstorbenen schon an Allerheiligen auf den Friedhof. Das hängt auch damit zusammen, dass Allerheiligen in einigen Ländern Feiertag ist. Daher hat es sich durchgesetzt, an diesem Tag die Friedhöfe zu besuchen und die Gräber zu segnen.

Allerheiligen - Feiertag in fünf Bundesländern

Allerheiligen und Allerseelen gründen in der Überzeugung, dass durch Jesus Christus eine Verbindung zwischen Lebenden und Toten besteht. Allerheiligen ist in fünf Bundesländern gesetzlicher Feiertag - und zwar in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Evangelische Feiertage im November

Die Protestanten gedenken am Totensonntag (22. November) ihrer Verstorbenen, besuchen die Friedhöfe, zünden Kerzen an und legen Blumen nieder. Dieser Sonntag, der letzte im Kirchenjahr, wird auch Ewigkeitssonntag genannt. Zunächst lehnten die Reformatoren eine Übernahme des katholischen Totengedenkens am Allerseelentag in den Kalender ihrer Kirche ab. Auf Wunsch vieler evangelischer Christen wurde dennoch ein Gedenktag für die Toten eingeführt.