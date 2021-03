Laufende Nasen, Niesanfälle oder juckende Augen - in Rheinland-Pfalz fliegen schon seit Wochen die ersten Pollen und sorgen für Probleme bei Allergikern. Grund sind die frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Wochen.

Immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter Pollen-Allergien. Laut Robert-Koch-Institut wird beispielsweise bei 15 Prozent der Erwachsenen im Laufe des Lebens Heuschnupfen diagnostiziert. Bei Kindern und Jugendlichen zählten allergische Erkrankungen zu den häufigsten gesundheitlichen Erkrankungen.

Erste Allergiker in Rheinland-Pfalz reagieren inzwischen auf den Pollenflug in diesem Jahr.

Pollen von Hasel und Erle unterwegs

"Erle und Hasel sind gerade wirklich eine Plage", erklärt Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion. Vor allem für die Erle weist der Pollen-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes in Rheinland-Pfalz aktuell eine "hohe Belastung" aus. In den kommenden Wochen folgten Pappel, Weide und Birke: "Die Bäume zuerst, dann die Gräser mit Schwerpunkt im Mai und Juni."

Hasel-Pollen sind meist die ersten, die in einem Jahr auftreten. "Dieses Mal hat die Hasel ein paar Tage später geblüht als im Schnitt der Jahre. Das war in den Vorjahren anders", so Umweltexperte Eckert. Dennoch seien die Hasel-Pollen schon seit Wochen in der Luft.

Eine große Erholung ist für Allergiker aktuell nicht in Sicht. Das Wetter in Rheinland-Pfalz wird in den kommenden Tagen zwar kühler. In der Nacht sinken die Temperaturen wieder unter 0 Grad. Kälte kann den Pollen aber nichts anhaben. Am Wochenende bleibt es aber vermutlich weitgehend sonnig und trocken. Auch die neue Woche startet ohne Regen.

Mehr Pollen, längere Pollenflugzeiten

Grundsätzlich beginnt das Niesen und Augentränen immer früher im Jahr: "Die wichtigsten Pollenpflanzen starten früher und die Saison dauert länger", sagt Eckert. Zudem habe sich die Menge an Pollen vermehrt. Dafür verantwortlich ist der Klimawandel und die damit verbundenen steigenden Temperaturen.

Der diesjährige Winter war beispielsweise das zehnte Jahr in Folge zu warm, meldete der Deutsche Wetterdienst. Den Metereologen fielen vor allem die starken Temperaturschwankungen auf. Im Februar kletterten die Temperaturen in Rheinland-Pfalz von zweistelligen Minusgraden am Anfang des Monats bis auf mehr als 20 Grad. Das gab es noch nie in einem Februar.

Die steigenden Temperaturen sorgen bei den Pflanzen für längere Vegetationsphasen. Nach einer Studie der Technischen Universität München haben Hasel und Erle ihre Blütezeit in den vergangenen rund 30 Jahren um bis zu zwei Tage pro Jahr verlängert. "Außerdem sind neue allergieauslösende Pflanzen dazugekommen. Allen voran die Ambrosia, sie sich dank höherer Temperaturen bei uns ausbreitet", erklärt der Experte. Das sogenannte Traubenkraut gehört zu den stärksten Allergieauslösern der Pflanzenwelt.

Die Pollen der Ambrosie zählen zu den stärksten Allergie-Auslösern. Sie können zu schweren heuschnupfenartigen Symptomen führen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

CO2 sorgt auch für mehr Pollen

Aber nicht nur die steigende Wärme sorgt für vermehrten und längeren Pollenflug. Auch CO2 habe eine Art "Düngeeffekt", erläutert Eckert. Wissenschaftler fanden heraus, dass ein höherer Kohlendioxid-Gehalt in der Luft die Pollenproduktion mancher Pflanzen anregt und die Zusammensetzung der Pollen verändert.

Außerdem gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass Pollen in Verbindung mit Umweltschadstoffen wie Stickoxiden oder Ozon aggressiver werden. Sie setzen demnach mehr von den Stoffen frei, die Allergien verursachen können.

Keine größeres Corona-Risiko für Allergiker

Auch wenn Heuschnupfen auf die Atemwege schlägt: Nach derzeitigem Stand gebe es für Allergiker kein höheres Risiko an Covid-19 zu erkranken oder bei einer Erkrankung einen schweren Verlauf zu erleben, erläutert Eckert. Auch das Robert-Koch-Institut führt Allergiker in seiner Liste der Risikogruppen nicht auf.

Auch die Symptome der Erkrankungen lassen sich gut unterscheiden: "Schnupfen und tränende Augen sind typische Allergie-Reaktionen – und nun gerade nicht die Erkennungszeichen von Covid-19." Auch ein Jucken in Augen, Ohren oder Mundraum spricht eher für eine Allergie. Covid-19 gehe eher mit dem Verlust des Geruchssinns, mit Husten oder Kurzatmigkeit einher.

Maske hilft auch gegen Pollenflug

Medizinische Schutzmasken wie FFP2- oder OP-Masken können in der aktuellen Situation zumindest teilweise gegen den Pollenflug nützlich sein. "Alles was Aerosole abhält, kann die wesentlich größeren Pollen auch bremsen", so Eckert. Allerdings sind nicht nur Nase und Mund Kontaktmöglichkeiten für Pollen, sondern auch die Augenschleimhäute, die weiterhin ungeschützt bleiben.

Was sonst gegen den Heuschnupfen hilft, hängt ganz entscheidend von der Art der Reaktion ab. "Manchem hilft schon ein Nasenspray oder die gute alte Nasendusche. Wer stark leidet, wird um Anti-Histaminica oder eine Hyposensibilisierung nicht herumkommen." Vor der Einnahme von Medikamenten sollte aber immer Rücksprache mit einem Arzt gehalten werden.