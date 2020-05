Trotz der Corona-Maßnahmen sollen alle rheinland-pfälzischen Schüler bis zu den Sommerferien tage- oder wochenweise die Schule besuchen. Doch ist das umzusetzen? Wir haben im Land nachgefragt.

"Es würde mich freuen, alle Schüler wieder in unserer Schule zu sehen, aber wir sind jetzt schon mit den Abschlussklassen maximal ausgelastet", sagt Schulleiter Ingo Schnell vom Rabanus-Maurus-Gymnasium in Mainz. An der Schule würden aktuell 150 Schüler unterrichtet, "wenn neue Klassen kommen, müssen die Abschlussklassen wieder gehen". Insgesamt hat das Gymnasium rund 850 Schüler.

Abstandsgesetz müsste fallen

"Wir können nicht zaubern!", sagt der Schulleiter im SWR-Interview. Dann müsste das Abstandsgesetz fallen. Bei der Schule handelt es sich um einen Altbau mitten in Mainz. Platz? Fehlanzeige: "In der Regel teilen sich 28-30 Schüler ein circa 45 Quadratmeter großes Klassenzimmer." Auch der Flur sei sehr eng.

Schulbesuch als symbolische Handlung

"Ich möchte niemanden mehr nach Hause schicken", so Schnell. Das mache in seinen Augen keinen Sinn. "Ich könnte mir vorstellen, allen Schüler persönlich, natürlich mit Abstand, die Zeugnisse zu überreichen." Somit wären alle noch vor den Schulferien da gewesen. "Das wäre dann aber eine symbolische Handlung", macht Schnell deutlich.

Für ihn findet Unterricht weiter statt, jedoch die Schule nicht: "Schule ist sozialer Lebensraum. Der fehlt! Und den können wir zurzeit nicht ersetzen", so Schnell. Der Schulleiter macht sich große Sorgen: "Wir verlieren die Schüler: zum Teil, weil sie abtauchen, zum anderen, weil Eltern überfordert sind."

Einen regulären Schulbetrieb vor den Sommerferien halten die Kultusminister für nicht möglich, teilte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) als Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK) letzte Woche mit. Trotzdem sollte "jede Schülerin und jeder Schüler bis zu dem Beginn der Sommerferien tage- oder wochenweise die Schule besuchen können."

Platz in den Schulen fehlt

Auch in der Kurpfalz-Realschule plus in Kaiserslautern wird es eng. "Bei uns starten acht Klassen. Wir haben 27 Klassenräume - mit den gewünschten Maßnahmen, haben wir genau noch drei Säle frei", erklärt Schulleiterin Dorothea Zink dem SWR. Und das alles ginge zurzeit nur mit reduzierter Stundenplan. "Es ist logistisch ein Problem!" Nicht nur Tische würden fehlen, auch der Schulhof sei ein großes Problem. "Wir sind ein Schulcampus mit drei Schulen, wie soll das gehen?"

An der Albert-Schweitzer Realschule Plus in Koblenz macht sich die Leitung "noch keinen Kopf", um Hubigs Aussage. "Sowas kann funktionieren, allerdings ist es eine mühselige Arbeit", sagt Schulleiterin Anne Sattler. Die Schule kämpfe täglich mit der aktuellen Planung und wolle erst sehen, ob diese aufgehe. "Wir sprechen hier leider von widersprüchlichen Regelungen. Der Hygieneplan sagt das, und dann kommt der Träger mit ganz anderen Anweisungen. Das ist nicht so einfach." Die Albert-Schweitzer-Realschule will, wie es auch andere Schulen aus Trier, Kaiserslautern, Mainz und Koblenz dem SWR mitgeteilt haben, erstmal schauen, ob die Pläne mit den Abschlussklassen aufgehen.