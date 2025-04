Immer mehr Menschen trinken alkoholfreies Bier

Tag des Deutschen Bieres

Am 23. April ist Tag des Deutschen Bieres. Herzog Wilhelm IV. erließ am 23. April 1516 in Ingolstadt das deutsche Reinheitsgebot. Es ist damit das älteste Lebensmittelgesetz der Welt. Es legt fest, dass im Bier nur vier Zutaten enthalten sein dürfen: Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Das Reinheitsgebot gilt auch für alkoholfreies Bier.