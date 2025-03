An der Uni in Kaiserslautern kocht in der Mensa bald ein Roboter. Damit ist die Kaiserslauterer Uni die erste Institution in Rheinland-Pfalz, die ihr Essen von so einem Gerät zubereiten lässt.

Von Pasta bis Kaiserschmarrn - der Kochroboter kann verschiedene Menüs kreieren. Die Köche ersetzt der Roboter übrigens nicht. Die müssen die Gerichte immer noch abschmecken. SWR-Reporterin Alexandra Dietz hat sich das Ganze mal angeschaut.