Experten beraten über Reparatur der Mosel-Schleuse

Wie kann die kaputte Schleuse in Müden an der Mosel so schnell wie möglich repariert werden? Darüber haben Experten heute beraten, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Sonntag hatte ein Frachtschiff die beiden Torflügel der Schleuse gerammt und stark beschädigt. Die Reparatur dauert wohl bis März. Von den Auswirkungen ist auch der Güterverkehr nach Frankreich und Luxemburg massiv betroffen.