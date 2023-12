Aktuelle Hochwasserlage in RLP

Die Wasserstände am Rhein steigen weiter an. Das teilte der Hochwassermeldedienst mit. Uferbereiche könnten überschwemmt werden, sagte ein Sprecher.

Am Mittelrhein, aber auch an den Pegeln Mannheim und Mainz sei ein Hochwasser möglich, wie es statistisch alle zwei Jahre vorkomme. Das hänge davon ab, wie viel es in den nächsten Tagen noch regnet. In verschiedenen Teilen des Landes treffen Kommunen bereits Sicherheitsvorkehrungen. Uferbereiche wurden gesperrt, in Koblenz hat die Feuerwehr gestern mit dem Aufbau einer Hochwasserschutzwand begonnen, Hochwassertore wurden geschlossen. Bereits am Montag soll es Einschränkungen für die Schifffahrt geben. Am Pegel Maxau an der Grenze zu RLP dürfen Schiffe nur noch langsam und in der Flussmitte fahren - am Dienstag könnte dort der Schiffsverkehr dann ganz eingestellt werden.