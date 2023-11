Weniger Geld für Freiwilligendienste: Fallen in RLP 1.200 Stellen weg?

Am Montag wurde gegen die Pläne der Bundesregierung demonstriert: Die Gelder für Freiwilligendienste sollen gekürzt werden. In Rheinland-Pfalz könnte das bedeuten, dass bis zu 1.200 Stellen wegfallen.

Hagen Mühl ist einer von rund 3.650 Freiwilligen in Rheinland-Pfalz. Er ist 19 Jahre alt und leistet seinen Bundesfreiwilligendienst (BFD) in der Tagesförderstätte von in.betrieb in Mainz. Er kümmert sich dort um Menschen mit Behinderung. Geht es nach dem Bundesfamilienministerium könnte sein Job nächstes Jahr eingekürzt werden.

Hagen leistet seinen Bundesfreiwilligendienst in der Tagesförderstätte von in.betrieb in Mainz. SWR

Das hat die Bundesregierung vor Die Bundesregierung hatte im Juli einen Haushaltsentwurf für 2024 vorgelegt, der bei den Freiwilligendiensten Einsparungen im Umfang von 78 Millionen Euro vorsieht. Im Jahr 2024 sollen danach statt der bisher 329 Millionen Euro für alle Dienste nur noch 251 Millionen zur Verfügung stehen: also ein Rückgang von rund 25 Prozent. Für das Jahr 2025 sind weitere Kürzungen um nochmals 35 Millionen Euro geplant. Damit stünden dann nur noch 216 Millionen Euro zur Verfügung, also insgesamt nur noch 65 Prozent der bisherigen Förderung.

Bundesweiter Aktionstag auch in Mainz

Mit dem Motto #kürztunsnichtweg gingen heute bundesweit Träger und Freiwilligendienstleistende auf die Straße. In Mainz wurde eine Briefaktion gestartet, bei der die rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten ein Päckchen mit 1.200 Freiwilligendienst-Ausweisen bekamen. Die Anzahl der Stellen, die voraussichtlich wegfallen werden. Ziel der Aktionen: Aufmerksam machen, wie wichtig die Freiwilligendienste für die Gesellschaft sind und welche Konsequenzen die Kürzungen hätten.

In Rheinland-Pfalz könnten 1.200 Stellen für Freiwilligendienstleistende wegfallen. SWR Roland Erbe

Für mich ist das komplett unverständlich. Unser Gesundheitssystem hat hier und da schon Schwächen und die Kürzungen der Freiwilligendienste werden dazu noch beitragen.

Dass die Bundesregierung die Gelder für die Freiwilligendienste kürzen will, ist für Hagen nicht nachvollziehbar. Nach dem Abitur wusste er nicht so recht, was er machen will und da kam die Möglichkeit mit dem BFD gut gelegen: Ein Jahr, um sich orientieren zu können und sich sozial für die Gesellschaft zu engagieren. "Die Menschen wollen für wenig Geld, viel Arbeiten und denen zu signalisieren, dass das nicht so gebraucht wird, ist sehr schlecht", sagt er. Es vermittele: Freiwilligendienste sind offenbar nicht so dringend gebraucht, wie es aber eigentlich der Fall ist. Für ihn gehen die Kürzungen in eine ganz falsche Richtung.

Freiwilligendienstleistende sind wichtige, helfende Hände

Auch der Geschäftsführer des Trägers, bei dem Hagen arbeitet, Michael Huber, ist entsetzt über dieses Vorhaben. Von den 15 BFD-Plätzen, die er bei in.betrieb hat, sind aktuell vier besetzt. Sollten diese durch die Kürzungen im Haushalt auch noch wegfallen, fehlten ihm wichtige, helfende Hände, sagt er. Nur ein Beispiel: Es sei wichtig, dass die Menschen im Rollstuhl auch mal rauskommen und ein paar Runden fahren. Fallen die Bundesfreiwilligendienstleistenden weg, müsste dies eine Fachkraft übernehmen, die aber auch fehle.

In Mainz sollte beim Aktionstag "#kürztunsnichtweg" auf den großen gesellschaftlichen Mehrwert der Freiwilligendienste aufmerksam gemacht werden. SWR

Die jungen Menschen im Freiwilligendienst sind die Fachkräfte von Morgen.

In Freiwilligendiensten würden junge Menschen an den Dienst an Menschen herangeführt, sagt Huber. So gewinne man Interesse, das sei immer eine Stärke in Deutschland gewesen. "Die jungen Menschen im Freiwilligendienst sind die Fachkräfte von Morgen." Man nehme den Menschen aber gleichzeitig die Möglichkeit die Erfahrungen zu machen, die sie benötigen, um ihren Weg zu finden.